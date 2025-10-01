De Bruyne crea Hojlund spara e fa centro due volte Il Napoli zoppica ancora ma vince grazie a quei due 2-1
De Bruyne crea, Hojlund spara e fa centro. Il Napoli zoppica ancora ma vince grazie a quei due De Bruyne si accende, Hojlund fa il bello di notte. Sono loro due a spingere il Napoli al primo successo stagionale in Champions League. Vittoria sofferta ma vittoria. Due a uno. Il Napoli ha confermato di essere non diciamo convalescente ma ancora alla ricerca del proprio centro di gravità permanente. Sarà arduo trovarlo. Ha faticato ad accelerare e per lunghi tratti anche a raccapezzarsi. Ma poiché nel calcio per fortuna contano i gol, la squadra di Conte ha avuto la bravura di trovarne due nei momenti delicati di entrambi i tempi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
De Bruyne crea e Hojlund finalizza, il Napoli manda ko lo Sporting per il primo sorriso europeo - 1 lo Sporting conquistando i primi tre punti in Europa in questa stagione.
Il Napoli batte lo Sporting, prima vittoria in Champions: De Bruyne ricama calcio, Hojlund devastante - Gli assist del belga e le incursioni dell'attaccante mandano i lusitani al tappeto.