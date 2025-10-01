De Bruyne ha risposto in modo chiaro sul suo ruolo e sul rapporto con Conte. Il Napoli ha battuto per 2-1 lo Sporting e ad essere decisivo è stato proprio Kevin De Bruyne, l’uomo più discusso. La sua reazione disapprovata alla sostituzione durante Milan-Napoli avevano causato un po’ di polemiche nell’ambiente azzurro, ma la risposta migliore è arrivata sul campo con due assist decisivi per la vittoria. De Bruyne ha parlato a Sky Sport dopo la gara. Il belga ha aperto con una sua analisi della gara: È stata una serata bellissima per tutta la squadra, abbiamo giocato una bella partita. Lo Sporting è una squadra forte dal punto di vista tecnico e fisico, ma noi abbiamo giocato bene. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

De Bruyne chiarisce tutto: le risposte sul suo ruolo e sulle polemiche post cambio con Conte