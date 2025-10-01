De Bruyne chiarisce tutto | le risposte sul suo ruolo e sulle polemiche post cambio con Conte

De Bruyne ha risposto in modo chiaro sul suo ruolo e sul rapporto con Conte. Il Napoli ha battuto per 2-1 lo Sporting e ad essere decisivo è stato proprio Kevin De Bruyne, l’uomo più discusso. La sua reazione disapprovata alla sostituzione durante Milan-Napoli avevano causato un po’ di polemiche nell’ambiente azzurro, ma la risposta migliore è arrivata sul campo con due assist decisivi per la vittoria. De Bruyne ha parlato a Sky Sport dopo la gara. Il belga ha aperto con una sua analisi della gara: È stata una serata bellissima per tutta la squadra, abbiamo giocato una bella partita. Lo Sporting è una squadra forte dal punto di vista tecnico e fisico, ma noi abbiamo giocato bene. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Conte chiarisce: «Motivati e pronti per la nuova stagione! De Bruyne può giocare in quel ruolo»

Napoli-Girona, De Bruyne è ancora un fuoriclasse assoluto e lo chiarisce a tutti

de bruyne chiarisce tuttoDe Bruyne sostituito da Conte anche in Champions: stavolta dopo il cambio il centrocampista reagisce così - Come già accaduto nell'ultimo match di campionato perso contro il Milan, il belga è stato richiamato in panchina prima della fine anche con lo Sporting: i dettagli ... Da corrieredellosport.it

de bruyne chiarisce tuttoNapoli-Sporting, De Bruyne: «Mai avuto problemi con Conte, sono un vincente» - Sporting: «Si una serata bellissima per la squadra, abbiamo fatto una bella partita. Secondo msn.com

