De Boer è ko | la Salernitana rinuncia al centrocampista per il derby con la Cavese

Porte aperte nell'infermeria granata: il nuovo “paziente” è Kees de Boer, il centrocampista olandese che aveva sostituito Capomaggio a Casarano e che Raffaele avrebbe schierato con molta probabilità da titolare contro la Cavese. Non potrà accadere, perché l'ex giocatore della Ternana si è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

