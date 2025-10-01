DAZN nuovo super promo a scadenza | tutta la Serie A a prezzo stracciato

I prezzi di DAZN subiscono un’improvviso calo a seguito di una notevole offerta che è stata annunciata proprio in queste ultime ore. Andiamo a scoprire i dettagli dell’occasione che tutti aspettavano. Gli appassionati di calcio e di sport in generale, da alcuni anni a questa parte, sono chiamati a sottoscrivere diversi tipi di abbonamenti per seguire tutto ciò che si desidera. Per chi non ne fosse a conoscenza, il piano Full di DAZN costa ben 44,99 euro al mese su base mensile, mentre su base annuale e pagamento dilazionato. DAZN occasione da sogno (ANSA) – Game-eXperience.it Il primo ha un prezzo annuale complessivo di 539,88 euro, ma ora tutto potrà cambiare grazie ad un’offerta che tutti stavano aspettando. 🔗 Leggi su Game-experience.it

