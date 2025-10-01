Dazi Trump oggi scattano nuove tariffe Usa | quali prodotti aumentano per l'Italia e l'Ue e chi sarà colpito

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi, mercoledì 1° ottobre, entra in vigore una nuova tranche di dazi imposti dagli Stati Uniti di Donald Trump. Colpiti i mobili, i farmaci e i camion pesanti. Per l'Unione europea e l'Italia l'impatto delle nuove tariffe dovrebbe essere ridotto, perché c'è un accordo generale già approvato. Ma le conseguenze dei dazi stanno iniziando a farsi sentire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dazi - trump

Trump alza i dazi al 30% sui prodotti europei: una sfida per il Made in Italy e l’impegno rinnovato per il Fatto in Italia.

Dazi, Confeuro: “Ue abbia scatto d’orgoglio contro politiche Trump” 

Trump, dall'1/8 dazi al 35% per Canada, oggi la lettera a Ue

Dazi Trump, oggi scattano nuove tariffe Usa: quali prodotti aumentano per l’Italia e l’Ue e chi sarà colpito - Da oggi, mercoledì 1° ottobre, entra in vigore una nuova tranche di dazi imposti dagli Stati Uniti di Donald Trump. Lo riporta fanpage.it

dazi trump oggi scattanoLe Borse di oggi, 30 settembre. Trump impone dazi al 10% sul legname - L’Europa intanto apre debole, a Piazza Affari occhi puntati su Mps- Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Dazi Trump Oggi Scattano