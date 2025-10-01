Day of the Jellyfish | Un’Eco-Avventura Punta e Clicca stile LucasArts TESTATO

Immagina l’energia elettrizzante del rock, l’estate degli anni ’80, una spiaggia soleggiata e. una catastrofe ecologica a base di cola che sta trasformando le meduse in mostri controllori di menti. Benvenuti in Day of the Jellyfish, una deliziosa avventura grafica punta e clicca che unisce umorismo, pixel art nostalgica e un messaggio importante per il nostro pianeta. La Storia: Rock, Cola e Meduse Mutanti. I nostri eroi, Hank e Duck, sono arrivati in città con un solo, semplice obiettivo: mettere su uno spettacolo rock che li consegni alla storia della musica. I piani, però, vanno spesso in frantumi, soprattutto quando la vostra “amichevole” compagnia di bevande gassate locale decide di inquinare l’oceano. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

