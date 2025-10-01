David verso la titolarità in Villarreal Juve | cosa filtra in vista del match di questa sera e la possibile scelta di Tudor in Champions League

David verso la titolarità, Tudor ha sciolto le riserve per l’attacco: il canadese ha superato Vlahovic e Openda, guiderà lui il tridente in Champions. Il dubbio più grande della vigilia è stato finalmente sciolto. Per la super sfida di Champions League di questa sera contro il Villarreal, Igor Tudor ha fatto la sua scelta per il centro dell’attacco: sarà Jonathan David a guidare il reparto offensivo della Juventus. Il centravanti canadese ha “stravinto” il ballottaggio con Dusan Vlahovic e Loïs Openda, guadagnandosi una maglia da titolare nella notte più importante. David Juve: una scelta di campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

