David ma cosa fai? L’attaccante si mangia incredibile un gol in Villarreal Juve | errore gravissimo dopo una prestazione complicata – FOTO

David, ma cosa fai? L’attaccante si mangia incredibile un gol in Villarreal Juve: ecco cosa è successo. Un errore gravissimo, uno di quelli che possono pesare un’intera stagione. Al 47? minuto della sfida di Champions League tra Villarreal e Juventus, l’attaccante Jonathan David si è letteralmente divorato il gol del pareggio, colpendo un palo clamoroso da meno di un metro dalla porta. Villarreal Juve LIVE L’azione era stata un capolavoro del neo-entrato Francisco Conceicao. Appena due minuti dopo il suo ingresso in campo a inizio ripresa, il portoghese ha seminato il panico nella difesa spagnola e ha servito un pallone perfetto in profondità per il centravanti canadese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

