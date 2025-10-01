David Harbour affianca Pedro Pascal nel cast del nuovo film di Tony Gilroy

David Harbour e Pedro Pascal sembra saranno i protagonisti di Behemoth!, il nuovo progetto diretto da Tony Gilroy. Searchlight si occuperà del lungometraggio, che verrà scritto dal filmmaker, sarà prodotto anche da Sanne Wohlenberg. I primi dettagli sul film Le riprese di Behemoth! inizieranno nelle prossime settimane nella città di Los Angeles e, per ora, non sono stati svelati i dettagli della trama. Al centro degli eventi dovrebbe esserci un violoncellista, tuttavia bisognerà attendere prima di scoprire chi saranno i personaggi coinvolti nella storia.

Su Netflix debutterà in tre parti: 27 novembre, 26 dicembre e finale 1 gennaio arriva Stranger Things 5, con Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown.

