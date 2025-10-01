Dati Aifa alle Regioni cure più veloci e risorse spese con criterio
Favorire la circolazione puntuale dei dati sui nuovi farmaci può diventare la leva decisiva per impiegare in modo intelligente il denaro pubblico e accelerare l'arrivo delle terapie ai cittadini, come ha spiegato Guido Rasi a margine di un confronto nazionale dedicato al tema.
