Data di uscita digitale di freakier friday svelata
annuncio ufficiale e data di uscita di freakier friday. Le disney studios home entertainment hanno confermato che il film Freakier Friday sarà disponibile in formato digitale a partire dal 7 ottobre 2025. La distribuzione avverrà su diverse piattaforme, tra cui amazon prime video, apple tv e fandango at home. La release fisica, comprendente 4K ultra hd, blu-ray e dvd, è prevista per l’ 11 novembre 2025. formati e bundle promozionali. Il film sarà anche venduto come parte di un doppio cofanetto insieme al classico del 2003, Freaky Friday. Questa scelta permette agli appassionati di accedere a entrambe le pellicole in un’unica soluzione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: data - uscita
Michael Jackson, non c’è pace per il biopic sul Re del Pop: data d’uscita posticipata ancora
Uscita di mercoledì 2 su netflix: data della nuova stagione
Aperture science warbond e altri oggetti divertenti di helldivers 2 che suscitano attesa per la data di uscita del control group
La data di uscita di World of Warcraft: Midnight potrebbe essere stata svelata in anticipo - X Vai su X
Bandai Namco e Byking hanno annunciato con un trailer la data di uscita ufficiale di My Hero Academia: All's Justice su PC, PS5 e Xbox Series X|S. - facebook.com Vai su Facebook
Thunderbolts* ha una data di uscita in formato digitale e Blu-Ray - Marvel ha annunciato con un trailer la data di uscita di Thunderbolts* in formato digitale e Blu- Da multiplayer.it