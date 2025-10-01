Data di uscita digitale di freakier friday svelata

Jumptheshark.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

annuncio ufficiale e data di uscita di freakier friday. Le disney studios home entertainment hanno confermato che il film Freakier Friday sarà disponibile in formato digitale a partire dal 7 ottobre 2025. La distribuzione avverrà su diverse piattaforme, tra cui amazon prime video, apple tv e fandango at home. La release fisica, comprendente 4K ultra hd, blu-ray e dvd, è prevista per l’ 11 novembre 2025. formati e bundle promozionali. Il film sarà anche venduto come parte di un doppio cofanetto insieme al classico del 2003, Freaky Friday. Questa scelta permette agli appassionati di accedere a entrambe le pellicole in un’unica soluzione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

