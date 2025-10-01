Data center la strategia milanese sull' innovazione ha preso la sua strada Ma è quella giusta?

La Città metropolitana di Milano ha deciso di prendere la sua strada (e strategia) in tema di data center. E non va nella stessa direzione di quella nazionale. A fronte di un disincentivo al consumo di nuovo suolo, prevede un aumento dei costi che rischia di scoraggiare nuovi investimenti. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Data center, la strategia milanese sull'innovazione ha preso la sua strada. Ma è quella giusta?

In questa notizia si parla di: data - center

Il boom dei Data center: l’hinterland di Milano nuova terra promessa dell’economia digitale

Ex Novartis, futuro incerto: idea data center sull’area

Abbiategrasso, disco verde al data center da 30mila metri quadrati: “Porterà occupazione”

#AI, #SovranitàDigitale e #Sostenibilità: i #DataCenter #TIMEnterprise come snodo strategico per l’Italia. Con 16 data center interconnessi, di cui 8 di ultima generazione, TIM Enterprise mette a disposizione del sistema Italia una rete strategica - X Vai su X

Aruba, leader italiano nel settore cloud, data center e servizi digitali, annuncia Aruba RENTRI Smart, il nuovo software gestionale dedicato alla tracciabilità digitale dei rifiuti speciali. Progettato per semplificare l’adempimento agli obblighi previsti dalla normati - facebook.com Vai su Facebook

Data Center: Milano, polo strategico e competitivo - Il nostro Paese, nel settore dei data center, ha delle grandi potenzialità di investimento, ma non mancano le sfide ... Da msn.com

Data center, l’hinterland milanese è la zona più richiesta - L’hinterland milanese è la sede dei grandi investimenti sui data center: le ex aree industriali di Segrate, Settimo Milanese, Cornaredo e Vittuone, a pochi chilometri da Milano, sono già state ... Lo riporta ilsole24ore.com