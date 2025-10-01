Daspo ai manifestanti violenti proposto l' obbligo di firma | Chi aggredisce lo Stato non torni in piazza

Il Consiglio regionale della Lombardia approva una mozione per introdurre il daspo e l'obbligo di firma contro i manifestanti violenti. La proposta, presentata dal capogruppo di Fratelli d'Italia Christian Garavaglia e sostenuta anche da Forza Italia, Lega e Lombardia Ideale, nasce dagli scontri. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Daspo sportivo: arrestato dalla polizia di stato un tifoso e denunciati altri sette tifosi violenti già sottoposti sabato scorso ad un altro daspo - facebook.com Vai su Facebook

Si parla di scuola e di carta dei docenti, dei primi Daspo dopo gli scontri di lunedì al corteo pro Pal in città, del disagio degli adolescenti e di sport, sulle prime pagine dei quotidiani locali di oggi Alle 9:30 la Rassegna stampa Streaming: https://vocecamuna.it/ - X Vai su X

Perquisizioni della Digos a casa degli studenti coinvolti negli scontri del 22 settembre: Daspo e avvisi orali del questore - Dura reazione del collettivo Onda Studentesca, Csa Magazzino 47 e l'associazione Diritti per Tutti: «Provvedimenti fuori contesto». Si legge su brescia.corriere.it

Sei Daspo urbani in un giorno dalla questura - Sono stati emessi ieri a carico di cinque stranieri e un italiano: si erano già resi responsabili di più di un ordine di allontanamento. Si legge su udinetoday.it