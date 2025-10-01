Daria Bignardi | Caroline Darian ci mostra come si possa restare in piedi anche senza consolazione

La figlia di Gisèle e Dominque Pelicot ha scritto un secondo libro, Non è nostra la vergogna, dove scrive che la vergogna deve restare addosso ai carnefici, non alle vittime. Eppure ci sono le domande invadenti della difesa, e la madre non è in grado di appoggiarla. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Daria Bignardi: «Caroline Darian ci mostra come si possa restare in piedi anche senza consolazione»

In questa notizia si parla di: daria - bignardi

Daria Bignardi: A Bibbiano non c’erano né angeli né demoni

Tre libri per le vacanze, secondo Daria Bignardi

Daria Bignardi: Tanto buon sesso, siamo le donne della Gen X

"Un libro commovente e appassionante che fa disperare ma anche venire voglia di combattere per salvare il suo autore da un destino impossibile". daria bignardi su Vanity Fair Italia racconta "Perchè ero ragazzo" e oggi vi aspettiamo sul sagrato della cattedra - facebook.com Vai su Facebook

Lorenzo Battistello, del primo Grande Fratello: «Abbiamo ancora la nostra chat di gruppo. Daria Bignardi? Con me arrossiva, forse le piacevo» - X Vai su X

Daria Bignardi: «Caroline Darian ci mostra come si possa restare in piedi anche senza consolazione» - La figlia di Gisèle e Dominque Pelicot ha scritto un secondo libro, Non è nostra la vergogna, dove scrive che la vergogna deve restare addosso ai carnefici, non alle vittime. Da vanityfair.it

Caroline Darian: 'La mia testimonianza è la mia terapia' - E' vero, è stato un processo mediatizzato, ma è riuscito a provocare un sussulto collettivo". Scrive ansa.it