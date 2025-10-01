Danni maltempo in Brianza da Seveso a Cesano | Stiamo aspettando ancora i fondi del ’23

Sono 11 milioni di euro già registrati, ma potrebbero salire a 17 milioni con i caricamenti ancora in corso in questi giorni, i danni dell’alluvione stimati per Lentate sul Seveso. Di questi circa 5 milioni di euro riguardano, al momento, artigiani e imprese, mentre 6 milioni di euro riguardano privati, che hanno presentato circa 300 domande, metà delle quali ancora in fase di inserimento. Questi sono i dati forniti dalla sindaca Laura Ferrari in apertura del consiglio comunale di lunedì sera, dove ha aggiornato tutti sulla situazione ad una settimana dal primo devastante evento, del 22 settembre, a cui ha fatto seguito quello di sabato 27, che ha portato ulteriori danni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Danni maltempo in Brianza, da Seveso a Cesano: "Stiamo aspettando ancora i fondi del ’23"

