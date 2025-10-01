Danimarca | Mandato per abbattere droni

Servizitelevideo.rai.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

15.47 "In Danimarca abbiamo il mandato per abbattere i droni". Così la premier danese Frederikson prima del vertice a Copenaghen tra leader Ue per rafforzare la difesa europea dopo le incursioni di droni negli spazi aerei europei e sugli aeroporti danesi. Per Frederikson, "dobbiamo guardare alla guerra ibrida da una prospettiva europea e non nazionale". Dieci Stati hanno già detto "sì"a "muro di droni" per rilevare,tracciare e distruggere rapidamente i droni incursori. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: danimarca - mandato

Vertice Ue Copenaghen, Danimarca: "Abbiamo il mandato per abbattere i droni, la guerra ibrida riguarda tutti"

Danimarca: “Abbiamo il mandato per abbattere i droni”

danimarca mandato abbattere droniCopenaghen, Meloni: «Attrezzarci contro le provocazioni russe». La Danimarca: ok a mandato per abbattere droni - «I confini dell'alleanza sono estesissimi, non dobbiamo dimenticarci il fianco sud. Secondo ilmattino.it

danimarca mandato abbattere droniVertice Ue, Danimarca: «Abbiamo mandato per abbattere i droni» - Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen nel doorstep prima del vertice Ue di Copenaghen dove i dossier dei dron ... Lo riporta ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Danimarca Mandato Abbattere Droni