Danimarca Copenaghen blindata per il vertice Ue su difesa e Ucraina
(LaPresse) Copenaghen blindata per la riunione informale del Consiglio Europeo al Palazzo Christiansborg. Nella capitale della Danimarca attesi diversi leader europei, tra cui la premier Giorgia Meloni. Dopo il consueto scambio introduttivo con la presidente del Parlamento Europeo Metsola, i leader europei inizieranno i lavori con una sessione sul tema della Sicurezza e Difesa, con una presentazione da parte di Ursula von der Leyen sullo stato dei lavori a livello UE e in particolare del non-paper preliminare alla “Defence readiness road map” da approvare al Consiglio Europeo formale di fine ottobre e, quindi, quella sul tema dell’Ucraina, anche con la partecipazione (probabilmente in VTC) del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Lapresse.it
