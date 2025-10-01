Danimarca | Abbiamo il mandato per abbattere i droni
“In Danimarca abbiamo il mandato per abbattere i droni, in generale sono a favore” E’ quanto ha detto la premier danese Mette Frederiksen nel doorstep prima del vertice Ue di Copenaghen, dove sono al centro della discussione i dossier su droni e riarmo. Su eventuali perplessità dai Paesi del Sud Europa sulla corsa al riarmo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Una nuova intrusione di droni si è registrata nei cieli della #Danimarca, provocando la chiusura di alcuni aeroporti. Erano manovrati in modo professionale, dicono le autorità di #Copenaghen, ma per ora non abbiamo evidenze di un coinvolgimento della #Ru - facebook.com Vai su Facebook
Abbiamo incontrato Margherita Giuliodori, medico di famiglia, in Italia per anni ha svolto sostituzioni e guardie mediche in attesa di una convenzione mai arrivata. Oggi, in #Danimarca, il suo ruolo è pienamente valorizzato dal sistema sanitario pubblico. #Pres - X Vai su X
