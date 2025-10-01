“In Danimarca abbiamo il mandato per abbattere i droni, in generale sono a favore” E’ quanto ha detto la premier danese Mette Frederiksen nel doorstep prima del vertice Ue di Copenaghen, dove sono al centro della discussione i dossier su droni e riarmo. Su eventuali perplessità dai Paesi del Sud Europa sulla corsa al riarmo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

