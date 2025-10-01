Daniele Silvetti | Cittadini abbiate fiducia stiamo lavorando per modernizzare Ancona

Anconatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONADaniele Silvetti non lascia, anzi raddoppia e conferma il proprio impegno per la città di Ancona. Anche perché nessuno gli ha mai chiesto di fare un passo indietro. Anzi. Tuttavia la fascia tricolore dorica, dopo la vittoria alle elezioni regionali di Francesco Acquaroli, e dunque del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: daniele - silvetti

Daniele Silvetti sempre contrario alla pesca del mosciolo: «Si deciderà tutto alla prossima riunione»

Il sindaco Daniele Silvetti chiude ogni discorso: «Niente parcheggio al campetto da basket dello stadio Dorico»

Daniele Silvetti cerca un nuovo capo di Gabinetto part time. Favoriti due ex vicesindaci

daniele silvetti cittadini abbiateQui centrodestra. L’abbraccio del sindaco Silvetti: "E’ il trionfo della concretezza" - L’europarlamentare Ciccioli: "Lavoro serio, dedizione e vicinanza al territorio premiano sempre". Riporta msn.com

La Solidaire verso Ancona, Silvetti attacca: "Abbiamo dato, il governo guardi altrove" - È in navigazione verso Ancona la nave della ong Solidaire, con a bordo 64 migranti salvati nel Mediterraneo. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Daniele Silvetti Cittadini Abbiate