Daniele Silvetti | Cittadini abbiate fiducia stiamo lavorando per modernizzare Ancona
ANCONA – Daniele Silvetti non lascia, anzi raddoppia e conferma il proprio impegno per la città di Ancona. Anche perché nessuno gli ha mai chiesto di fare un passo indietro. Anzi. Tuttavia la fascia tricolore dorica, dopo la vittoria alle elezioni regionali di Francesco Acquaroli, e dunque del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: daniele - silvetti
Daniele Silvetti sempre contrario alla pesca del mosciolo: «Si deciderà tutto alla prossima riunione»
Il sindaco Daniele Silvetti chiude ogni discorso: «Niente parcheggio al campetto da basket dello stadio Dorico»
Daniele Silvetti cerca un nuovo capo di Gabinetto part time. Favoriti due ex vicesindaci
Il vicepremier in vista alla banchina 27 con il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale, Vincenzo Garofalo e il sindaco del capoluogo dorico, Daniele Silvetti - facebook.com Vai su Facebook
Tra i presenti all'evento, il presidente uscente della Regione e candidato al bis Francesco Acquaroli e il sindaco di Ancona Daniele Silvetti (FI) - X Vai su X
Qui centrodestra. L’abbraccio del sindaco Silvetti: "E’ il trionfo della concretezza" - L’europarlamentare Ciccioli: "Lavoro serio, dedizione e vicinanza al territorio premiano sempre". Riporta msn.com
La Solidaire verso Ancona, Silvetti attacca: "Abbiamo dato, il governo guardi altrove" - È in navigazione verso Ancona la nave della ong Solidaire, con a bordo 64 migranti salvati nel Mediterraneo. Lo riporta rainews.it