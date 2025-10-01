Daniele Scardina la rivincita di King Toretto | chi è il pugile 33enne più forte del destino
Il boxeur di Rozzano torna sul ring a due anni dal malore: dall'esordio ai titoli vinti, dalla tv agli amori, la storia di un uomo che non si è mai arreso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
King Toretto torna sul ring: Rozzano pronta a festeggiare Daniele Scardina due anni dopo il coma e la riabilitazione - Rozzano (Milano), 30 settembre 2025 – È iniziato il conto alla rovescia per la “Scardina Boxing Night”, in programma sabato 4 ottobre. Da msn.com
“Scardina Boxing night”, sabato 4 ottobre Rozzano celebra il ritorno di Daniele Scardina - La città celebra il ritorno di Daniele Scardina, il pugile conosciuto come King Toretto. Scrive mi-lorenteggio.com