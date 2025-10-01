Daniel Day-Lewis ed Ethan Hawke sono fratelli di denim
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Daniel Day-Lewis ed Ethan Hawke si sono entrambi vestiti con stile per decenni. Tipi diversi di stile, certo—ma pur sempre stile. Ancor prima che Day-Lewis diventasse il boss finale del workwear, il tre volte premio Oscar ha attraversato con naturalezza, nel corso degli anni, il dandismo sartoriale, lo stile americano classico e l’abbigliamento tecnico con influssi outdoor. Hawke, invece, si è ritagliato il suo spazio come icona di stile anni ’90, un faro in flanella dello spirito sartoriale della Generazione X. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: daniel - lewis
Omaggio a Daniel Day-Lewis alla Casa del Cinema
Anemone: Daniel Day-Lewis nella prima immagine del film
Daniel Day-Lewis torna in anemone: prima immagine svelata
Dopo quasi otto anni, Daniel Day-Lewis ha interrotto il digiuno da film ed è tornato a recitare grazie al figlio Ronan, regista di Anemone. #ANSA - X Vai su X
«Probabilmente è ridicolo tornare dopo aver annunciato il ritiro, ma sarebbe stata una decisione ancora più ridicola negarmi la possibilità di lavorare con nuove persone». Daniel Day-Lewis è di nuovo sotto i riflettori. L’attore britannico, che ha conquistato tre - facebook.com Vai su Facebook
Daniel Day-Lewis ed Ethan Hawke sono fratelli di denim - We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... Si legge su gqitalia.it
Daniel Day-Lewis and Ethan Hawke Are Double Denim Bros - Lewis and Ethan Hawke have both been dressing cool for decades. Segnala msn.com