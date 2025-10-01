Dalle cantautrici di oggi alla musica che cambia | ecco il ‘Forum del giornalismo musicale’ diretto da Enrico Deregibus

FAENZA – Il 4 e 5 ottobre ritorna, alla sua decima edizione, il “Forum del giornalismo musicale’ diretto da Enrico Deregibus, in programma come sempre nell’ambito del Mei – Meeting Etichette Indipendenti (che si terrà a Faenza dal 3 al 5 ottobre). Sabato 4 gli appuntamenti saranno alla Galleria Comunale d’Arte (Voltone della Molinella 4). Si comincerà alle 16 con la consueta “Targa Mei Musicletter”, il premio nazionale per l’informazione musicale sul web ideato e curato da Luca D’Ambrosio. A riceverlo saranno: RootsHighway come miglior sito web (rootshighway.it), Mannaggiallamusica di Diego Perugini come miglior blog personale (mannaggiallamusica. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

