Dalla ricerca ai pazienti come rendere accessibili le terapie di precisione Il caso dei radioligandi
In Italia ogni anno oltre 400mila persone ricevono una nuova diagnosi di tumore maligno. Dietro a questa cifra impressionante si celano storie, famiglie e comunità che devono affrontare una sfida che non è solo sanitaria, ma anche sociale ed economica. I tumori più frequenti restano il carcinoma della mammella (più di 50mila casi) e quello della prostata (circa 40mila), seguiti da polmone, colon-retto e vescica. Numeri che ricordano quanto la lotta contro il cancro sia ancora una priorità e quanto la ricerca – ma soprattutto un accesso equo ai suoi risultati – possa davvero cambiare le prospettive di cura. 🔗 Leggi su Formiche.net
