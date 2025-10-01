Dalla povertà del Bihar al trionfo mondiale | la straordinaria ascesa di Adarsh Kumar lo studente che ha vinto il Global Student Prize 2025 con un progetto capace di cambiare migliaia di vite
Adarsh Kumar, 18 anni, originario di Champaran, nello stato indiano del Bihar, è il vincitore del Chegg.org Global Student Prize 2025, riconoscimento internazionale che assegna ogni anno 100.000 dollari a uno studente capace di avere un impatto concreto sull’istruzione e sulla società. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
