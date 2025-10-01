Dalla povertà del Bihar al trionfo mondiale | la straordinaria ascesa di Adarsh Kumar lo studente che ha vinto il Global Student Prize 2025 con un progetto capace di cambiare migliaia di vite

Orizzontescuola.it | 1 ott 2025

Adarsh Kumar, 18 anni, originario di Champaran, nello stato indiano del Bihar, è il vincitore del Chegg.org Global Student Prize 2025, riconoscimento internazionale che assegna ogni anno 100.000 dollari a uno studente capace di avere un impatto concreto sull’istruzione e sulla società. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: povert - bihar

