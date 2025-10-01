Dalla piscina comunale a nuove sezioni di nido un triennio di opere per oltre 7 milioni | Savignano vara la programmazione

Un programma di opere pubbliche e interventi per circa 7,5 milioni di euro concentrati su infrastrutture strategiche per il territorio. È quanto varato dal consiglio comunale mercoledì, che ha approvato – tra i vari punti all’ordine del giorno, il Documento unico di programmazione (Dup) 2026-2028. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

