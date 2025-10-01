Dalla Libia al carcere | Nicolas Sarkozy la guerra umanitaria e la fine delle illusioni europee nel Mediterraneo
Il destino di Sarkozy appare quasi come una metafora: l’uomo che voleva mostrare al mondo la grandezza della Francia è finito prigioniero delle sue stesse contraddizioni Nel marzo 2011, la Francia di Nicolas Sarkozy dava il via all’operazione Harmattan, primo atto militare di un intervento oc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: libia - carcere
Sarkozy andrà in carcere, ma le macerie della Libia restano
Francia: Sarkozy condannato a 5 anni nel processo su fondi dalla Libia. Andrà in carcere
` 26/09: È stata confermata la condanna a cinque anni di carcere per l’ex presidente francese #Sarkozy, riconosciuto responsabile di #associazione a delinquere nell’ambito di finanziamenti illeciti ricevuti dalla #Libia - X Vai su X
‘LIBIAGATE’: SARKOZY CONDANNATO A 5 ANNI DI CARCERE Shock politico in Francia: Nicolas Sarkozy, ex presidente della Repubblica, è stato condannato a 5 anni di carcere per associazione a delinquere legata ai finanziamenti libici della sua campa - facebook.com Vai su Facebook
Francia. Sarkozy in carcere, la Libia in macerie - La condanna di Nicolas Sarkozy a cinque anni di carcere senza possibilità di sospensione, decisa dal tribunale di Parigi, è molto più di un semplice episodio giudiziario. Secondo notiziegeopolitiche.net
Le ombre dietro il carcere di Sarkozy - A quattordici anni dall’intervento militare in Libia, una sentenza della giustizia francese riapre scenari oscuri che gettano nuove ombre sulla ... Da iltempo.it