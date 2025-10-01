Dalla Giordania arrivano in Italia 70 palestinesi tra questi anche studenti

Tgcom24.mediaset.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ore 7, aeroporto di Ciampino. In pista un ATR 72 della Guardia di Finanza è pronto per il decollo. Destinazione Amman, Giordania. Il compito è evacuare 70 palestinesi, tra studenti e ricercatori universitari, e familiari di persone già presenti in territorio italiano. A bordo anche la rettrice della Sapienza di Roma, per accogliere i due ricercatori che hanno vinto una borsa di studio nell'ateneo romano, quindici invece quelli diretti a Milano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

dalla giordania arrivano in italia 70 palestinesi tra questi anche studenti

© Tgcom24.mediaset.it - Dalla Giordania arrivano in Italia 70 palestinesi, tra questi anche studenti

In questa notizia si parla di: giordania - arrivano

giordania arrivano italia 70Arrivano in Italia i primi 40 studenti palestinesi, centinaia ancora in attesa: “Non so quando toccherà a me” - Un gruppo di circa 40 studenti e ricercatori palestinesi arriverà in Italia grazie alle borse di studio e ai corridoi universitari annunciati dalla Farnesina ... Riporta fanpage.it

giordania arrivano italia 70Bernini in Giordania accoglie 39 studenti e docenti palestinesi - Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, è volata oggi ad Amman, in Giordania, per accogliere personalmente 39 tra studenti, ricercatori e visiting professor palestinesi che ar ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giordania Arrivano Italia 70