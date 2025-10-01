Dalla Flotilla Croatti M5s dice | Sono pronto a farmi arrestare dall' Idf

"Sono pronto a farmi arrestare dall'esercito israeliano". A dirlo al Foglio è Marco Croatti, senatore del Movimento 5 stelle a bordo della Global Sumud Flotilla. La missione umanitaria sta avanzando piano piano verso le coste di Gaza e da qualche ora è nella cosiddetta "zona ad alto rischio", un'area dove è probabile che venga intercettata dalle imbarcazioni israeliane. Il timore è che la situazione degeneri e ci siano ripercussioni sulla sicurezza di attivisti e parlamentare. Ma per il senatore pentastellato è un rischio da correre: "Il mio arresto sarebbe un prezzo minimo da pagare rispetto a ciò che ogni giorno subiscono i civili palestinesi", dice. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

