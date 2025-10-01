Dal trionfo di Parigi ai Mondiali | Marco Campodonico e le Fate azzurre
Allena le Fate fin da quando erano bambine e per loro rappresenta da sempre una guida professionale e umana. Alle Olimpiadi di Parigi 2024 è stato al loro fianco in campo gara, accompagnandole fino ai piedi del podio per celebrare medaglie d’oro, d’argento e di bronzo. Stiamo parlando di Marco Campodonico, allenatore della Nazionale italiana di ginnastica artistica, che ha scritto una pagina indimenticabile dello sport azzurro. Chiara Sani lo ha incontrato per raccontarci da dentro l’energia di una squadra che continua a stupire e a regalare emozioni straordinarie. Dopo i Campionati Assoluti, ora le Fate guardano al prossimo grande traguardo: i Mondiali! Non perdete questa puntata speciale di Ginnasticomania: emozioni, retroscena e sguardi sul futuro della ginnastica azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it
