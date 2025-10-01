dal palio di siena a longchamp intervista a monsieur maurizio guarnieri

Maurizio Guarnieri nasce a Siena il 13 febbraio 1960 ed è un allenatore di cavalli da corsa specializzato nelle gare in piano. In carriera ha vinto più di 1.700 gare. La sua passione per i cavalli nasce nella sua città natale grazie al Palio di Siena e il cavallo Miura, con cui il 2 luglio 1980 vince al debutto per la contrada dell'Onda. Quel mercoledì da leoni lo ispira definitivamente ed oggi è uno degli allenatori più quotati di Francia. Sposato con Elena Guidi hanno 4 figli: Matteo, Rachele, Tommaso e Niccolò. I suoi più alti traguardi in Italia sono state le vittorie del Premio Roma (GR1 con Shibuni’s falcon ) e del Premio Lydia Tesio (GR1 con Aoife Alainn ), mentre in Francia ha collezionato 176 vittorie e 900 piazzamenti (fonte France galop). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

