Dal maxi bando PNRR3 per 58mila docenti alle 9.300 assunzioni nei ministeri | ecco le date i profili richiesti e le scadenze da non perdere

L'autunno si apre con una stagione di concorsi pubblici che promette di cambiare il volto della Pubblica Amministrazione. Tra scuola, ministeri, enti locali e Inps, sono oltre 70mila le posizioni messe a bando da qui alla fine dell'anno. Un'occasione concreta per chi cerca stabilità, prospettive di crescita e un ruolo nel settore pubblico. Jovanotti a Nisida con Mattarella: «Credo nella scuola pubblica: lì ho scoperto la mia vocazione» X Concorsi pubblici: per la scuola il maxi bando PNRR3. Il settore scolastico si conferma protagonista assoluto, con circa 58mila posti messi a concorso grazie al terzo bando legato al PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Concorso scuola PNRR3: bando in arrivo in autunno, le novità

