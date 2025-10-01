Per chi volesse salutarlo, l'appuntamento è alla Sala Multifunzione del Cimitero di Lambrate, proprio lì dove qualche anno fa si diede l'addio a al maestro Cesare Barioli. Oggi la commozione sarà per un altro maestro: Takero Kurihara, grande figura di riferimento per il mondo del judo verrebbe da dire, se non fosse che è stato molto di più, facendo del Judo Club Kurihara, fondato a Milano nel 1970, la scuola che ha formato più di 10mila atleti e forse altrettanti uomini e donne. Nato a Kumamoto in Giappone nel 1941 da una delle ultime famiglie di Samurai, diventa cintura nera a soli 14 anni e un paio d'anni dopo ottiene il 2° Dan. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dal Kodokan di Tokyo a Milano, addio al maestro Kurihara