Dal centro alla periferia la mostra diffusa che omaggia Giotto

Si cominciano già a vedere le installazioni che dal 2 ottobre 2025 al 31 marzo 2026 animeranno non solo il centro storico ma anche la periferia della città che diventeranno il palcoscenico della mostra diffusa "Il Bacio di Giuda – Il ritorno.

