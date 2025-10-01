Dal caschetto geometrico ai tagli scalati basta un dettaglio per cambiare completamente lo styling | le punte all’insù tornate di moda

Iodonna.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

D opo le onde naturali e i bob scalati, la nuova piega di tendenza per i capelli arriva direttamente dal passato. Su TikTok spopola la piega con punte allinsù, le cosiddette flipped ends, uno styling che ha fatto la storia negli anni Sessanta e che nei Novanta è tornato a imporsi come simbolo di freschezza e femminilità. Oggi, a rilanciarlo, sono celebrity come Kim Kardashian, Gigi Hadid e Hailee Steinfeld, trasformandolo da dettaglio rétro a nuovo codice glamour contemporaneo. Le acconciature che hanno fatto la storia, quando i capelli sono rivoluzione X Leggi anche › Ghost waves: come fare la piega a onde “invisibili”, cioè casual e facili Capelli: la piega con le punte all’insù conquista TikTok. 🔗 Leggi su Iodonna.it

dal caschetto geometrico ai tagli scalati basta un dettaglio per cambiare completamente lo styling le punte all8217ins249 tornate di moda

© Iodonna.it - Dal caschetto geometrico ai tagli scalati, basta un dettaglio per cambiare completamente lo styling: le punte all’insù, tornate di moda

In questa notizia si parla di: caschetto - geometrico

caschetto geometrico tagli scalatiCinque tagli a caschetto per rinnovare il look questo autunno - Il caschetto ha attraversato decenni di stile e rivoluzioni estetiche, trasformandosi da simbolo di audacia a icona di raffinatezza. Riporta harpersbazaar.com

caschetto geometrico tagli scalati“Boho bob”: il caschetto bohemienne per l’autunno 2025 - Un taglio destrutturato, versatile e chic, che unisce l’eleganza minimal al fascino '70 ... Segnala iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Caschetto Geometrico Tagli Scalati