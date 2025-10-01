Dal baby Parma al Napoli dei vecchi | la classifica della Serie A per età media delle squadre

Tra il Parma di Cuesta, giovanissimo anche lui perché siede in panchina pur essendo un classe 1995, e il Napoli di Conte ballano cinque anni e mezzo d’età media. Gli emiliani sono i più giovani della Serie A, i partenopei i più ‘esperti’ nella fotografia scattata dal CIES Football Observatory in questo inizio di stagione. Non guardando alla sola carta d’identità della rosa, ma misurando partita dopo partita l’impiego dei calciatori come titolari e il loro minutaggio. La realtà, insomma, non solo le buone intenzioni. Il risultato è sorprendente in Italia e nel resto d’Europa. Sorprende, ad esempio, che prendendo in considerazione solo i cinque campionati top del Vecchio Continente la seconda squadra più giovane di tutte sia niente meno che il Psg detentore della Champions League e che ha fatto incetta di premi individuali e di gruppo nel recente Pallone d’Oro. 🔗 Leggi su Panorama.it

