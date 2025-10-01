Dal 16 ottobre al cinema Confiteor come scoprii che non avrei fatto la rivoluzione di Bonifacio Angius

CONFITEOR Come scoprii che non avrei fatto la rivoluzione di Bonifacio Angius In sala dal 16 ottobre con Obiettivo Cinema in collaborazione con Monello Film   Dopo essere stato presentato alle  Notti Veneziane  delle  Giornate degli Autori  dell’ultima  Mostra del Cinema di Venezia  e aver vinto il prestigioso  Premio Lizzani, esce in sala il  16 ottobre,   Confiteor come scoprii che non avrei fatto la rivoluzione  di  Bonifacio Angius. Il film, che sarà distribuito da  Obiettivo Cinema  in collaborazione con  Monello Film,  si avvale dell’interpretazione di  Bonifacio Angius, Antonio Angius, Simonetta Columbu, Edoardo Pesce, Michele Manca, Massimiliano Nocco  e della partecipazione amichevole di  Giuliana De Sio e Geppi Cucciari. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

