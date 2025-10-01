Dal 16 ottobre al cinema Confiteor come scoprii che non avrei fatto la rivoluzione di Bonifacio Angius
CONFITEOR Come scoprii che non avrei fatto la rivoluzione di Bonifacio Angius In sala dal 16 ottobre con Obiettivo Cinema in collaborazione con Monello Film Dopo essere stato presentato alle Notti Veneziane delle Giornate degli Autori dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia e aver vinto il prestigioso Premio Lizzani, esce in sala il 16 ottobre, Confiteor come scoprii che non avrei fatto la rivoluzione di Bonifacio Angius. Il film, che sarà distribuito da Obiettivo Cinema in collaborazione con Monello Film, si avvale dell’interpretazione di Bonifacio Angius, Antonio Angius, Simonetta Columbu, Edoardo Pesce, Michele Manca, Massimiliano Nocco e della partecipazione amichevole di Giuliana De Sio e Geppi Cucciari. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: ottobre - cinema
Eddington: il trailer del film dal 17 ottobre al cinema
“Queen. Rock Montreal”: il leggendario concerto al cinema solo dal 25 settembre al 1° ottobre
Eddington di Ari Aster dal 17 ottobre al cinema con I Wonder Pictures
è mercoledì 1 ottobre al Cinema Beltrade, una giornata che al suo centro trova due occasioni per ricordare le ferite inferte al Giappone durante il secondo conflitto mondiale: prima con una nuova proiezione del toccante e po - facebook.com Vai su Facebook
quando: domani sera, 1° ottobre dove: #Roma, Cinema Adriano un potente film sul #genocidio di #Israele contro #Gaza: #LaVoceDiHindRajab introduce #MaddalenaOliva, vicedirettrice di @fattoquotidiano e ci sarà il cast del film! - X Vai su X