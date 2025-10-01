dal 16 ottobre al cinema confiteor come scoprii che non avrei fatto la rivoluzione di bonifacio angius

CONFITEOR Come scoprii che non avrei fatto la rivoluzione di Bonifacio Angius In sala dal 16 ottobre con Obiettivo Cinema in collaborazione con Monello Film Dopo essere stato presentato alle Notti Veneziane delle Giornate degli Autori dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia e aver vinto il prestigioso Premio Lizzani, esce in sala il 16 ottobre, Confiteor come scoprii che non avrei fatto la rivoluzione di Bonifacio Angius. Il film, che sarà distribuito da Obiettivo Cinema in collaborazione con Monello Film, si avvale dell’interpretazione di Bonifacio Angius, Antonio Angius, Simonetta Columbu, Edoardo Pesce, Michele Manca, Massimiliano Nocco e della partecipazione amichevole di Giuliana De Sio e Geppi Cucciari. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

