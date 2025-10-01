Dal 1° ottobre 2025 i blocchi del traffico antismog nel nord Italia

Fino al 31 marzo 2026 Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna introducono misure volte a migliorare la qualità dell'aria nei mesi più critici dell'anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Misure antismog, dal 1° ottobre riprendono i blocchi del traffico nel nord Italia - Nel cosiddetto bacino padano rientrano in vigore da mercoledì 1° ottobre le misure antismog 2025

