Daily Crown | William ricorda la regina Elisabetta ' per me Windsor è lei'
Londra, 1 ott. (Adnkronos) - C'è da scommettere che il futuro regno di William sarà permeato dall'influenza che la regina Elisabetta ha avuto sul nipote. E' notorio che l'impronta della nonna sul principe di Galles è profonda: entrambi avevano una stima ricambiata per l'altro e, per il prossimo sovrano, la monarchia britannica incarna e rappresenterà i valori che Elisabeth II gli ha trasmesso. Un esempio e non solo, perché la defunta nonna rappresenta il domani che verrà: senza se e senza ma, il figlio di re Carlo ha detto che "per me, Windsor è lei", la Regina con la 'R' maiuscola, raccontando di quanto gli manchi e ne senta ancora la presenza al Castello di Windsor. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: daily - crown
Daily Crown: Re Carlo ama i cappotti di tweed e ora li vende anche per i cani
Daily Crown: controversia con ente benefico, Harry non avrebbe dovuto litigare in pubblico
Daily Crown: Meghan snobbata per il suo compleanno, star di Hollywood in silenzio
DAILY CROWN - Re Carlo 'codardo' con Trump, Livia Giuggioli Firth restituisce onorificenza reale - facebook.com Vai su Facebook
Daily Crown: William ricorda la regina Elisabetta, 'per me Windsor è lei' - C'è da scommettere che il futuro regno di William sarà permeato dall'influenza che la regina Elisabetta ha avuto sul nipote. Riporta lanuovasardegna.it
Daily Crown: tutti contro i duchi di York, William rimprovera lo zio Andrea - il principe Andrea, per aver frequentato Jeffrey Epstein e aver usufruito della sua mediazione per servizi ... Si legge su msn.com