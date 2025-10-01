Londra, 1 ott. (Adnkronos) - C'è da scommettere che il futuro regno di William sarà permeato dall'influenza che la regina Elisabetta ha avuto sul nipote. E' notorio che l'impronta della nonna sul principe di Galles è profonda: entrambi avevano una stima ricambiata per l'altro e, per il prossimo sovrano, la monarchia britannica incarna e rappresenterà i valori che Elisabeth II gli ha trasmesso. Un esempio e non solo, perché la defunta nonna rappresenta il domani che verrà: senza se e senza ma, il figlio di re Carlo ha detto che "per me, Windsor è lei", la Regina con la 'R' maiuscola, raccontando di quanto gli manchi e ne senta ancora la presenza al Castello di Windsor. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Daily Crown: William ricorda la regina Elisabetta, 'per me Windsor è lei'