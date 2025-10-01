Dai punti critici al tabù per Marquez | i segreti del GP d’Indonesia di MotoGP

Gazzetta.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il circuito di Mandalika ospita il Motomondiale per il quarto anno consecutivo. Qui Marc non ha mai vinto. Lo spagnolo, come altri piloti, dovrà fare i conti con due frenate particolarmente impegnative secondo i dati Brembo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dai punti critici al tab249 per marquez i segreti del gp d8217indonesia di motogp

© Gazzetta.it - Dai punti critici al tabù per Marquez: i segreti del GP d’Indonesia di MotoGP

In questa notizia si parla di: punti - critici

Più traffico ma meno mortali in A4, velocità e cellulare i problemi. Caselli del Garda punti critici in estate

Nocera Superiore, interventi per la sicurezza stradale: segnaletica rifatta e dissuasori nei punti critici

Alemagna tra code, frane e divieti: il viaggio tra i dannati e tutti i punti critici per salire dalla pianura alle Dolomiti

Cerca Video su questo argomento: Punti Critici Tab249 Marquez