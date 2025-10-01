Dai manga al Cosplay dai videogiochi alla musica | grandi ospiti per Lucca Comics and Games

LUCCA – Una città trasformata in un palcoscenico globale della creatività. Dal 29 ottobre al 2 novembre torna Lucca Comics & Games, il festival internazionale del fumetto, dell’animazione, dei videogiochi e dell’immaginario pop, che quest’anno si presenta sotto il segno di French Kiss, il tema scelto per l’edizione 2025. A poco meno di un mese dall’apertura, i numeri sono già impressionanti: oltre 125mila biglietti venduti in prevendita, con il capoluogo toscano pronto ad accogliere centinaia di migliaia di appassionati da tutto il mondo. Netflix e Stranger Things, il colpo grosso. Uno degli eventi più attesi sarà senza dubbio quello targato Netflix, che a Lucca celebrerà la quinta e ultima stagione di Stranger Things. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: manga - cosplay

All'Ani-com di Hong Kong il cosplay è un'arte: dai manga a Minecraft

Manga, cosplay, spettacoli e incontri: torna Modena Nerd

Manca pochissimo a OLTRECON! 27–28 settembre 2025 Area Oltrexpo – Casteggio (PV) ? È l’anno zero di una fiera destinata a fare storia. Due giorni tra fumetti, manga, cosplay, giochi da tavolo, workshop, panel, meet & greet e oltre 40 ospiti da t - facebook.com Vai su Facebook

Manga e fumetti invadono Bari, in Fiera torna Levante For: cosplay, giochi di ruolo e videogame - Levante For, l'evento per gli appassionati di fumetti, manga, giochi da tavolo e cosplay nella Fiera del Levante di Bari, torna per la terza volta il 24 e il 25 maggio prossimi. Segnala bari.repubblica.it

Lucca Comics 2023, Himorta tra cosplay e videogiochi - Lucca Comics ci vede come media partner ufficiali e abbiamo dislocato i nostri uomini sul territorio per coprire l'evento 2023 al meglio intervistando Himorta. Si legge su multiplayer.it