Dai colpi glaciali all' abbraccio del team | Sinner così ha vinto il 21° titolo

Gazzetta.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sinner trionfa a Pechino per la seconda volta in carriera. L'azzurro ha battuto in finale lo statunitense Tien con un doppio 6-2 in poco più di un'ora di gioco. Una finale dominata dall'inizio alla fine dall'azzurro che conquista il 21° titolo in carriera. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

