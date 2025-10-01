Dai colpi glaciali all' abbraccio del team | Sinner così ha vinto il 21° titolo
Sinner trionfa a Pechino per la seconda volta in carriera. L'azzurro ha battuto in finale lo statunitense Tien con un doppio 6-2 in poco più di un'ora di gioco. Una finale dominata dall'inizio alla fine dall'azzurro che conquista il 21° titolo in carriera. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Una donna di 49 anni, Elisa Polcino, è stata uccisa a colpi di pietra in strada a Paupisi, un paese in provincia di Benevento. Secondo le prime informazioni dei carabinieri, l'autore del femminicidio sarebbe il marito, Salvatore Ocone, che avrebbe colpito la don