Da studente a presidente del Conservatorio | si insedia Antonio Corsi

Entra come studente di tromba nel 1975, si diploma nell'81 e diventa presidente nel 2025. Inizia l'era Antonio Corsi al Conservatorio di Frosinone. Il sindaco di Sgurgola, insieme al Direttore Mauro Gizzi, guiderà la prestigiosa scuola di musica del capoluogo ciociaro.Presenti alla cerimonia. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

