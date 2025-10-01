Da studente a presidente del Conservatorio | si insedia Antonio Corsi

Entra come studente di tromba nel 1975, si diploma nell'81 e diventa presidente nel 2025. Inizia l'era Antonio Corsi al Conservatorio di Frosinone. Il sindaco di Sgurgola, insieme al Direttore Mauro Gizzi, guiderà la prestigiosa scuola di musica del capoluogo ciociaro.Presenti alla cerimonia. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: studente - presidente

La polemica sulla Casa dello studente rischia di finire dai giudici: il presidente dell'Ater contro i Dem Paolucci e Marinelli

Gian Luca Antonelli è il nuovo Presidente di Fondo Byblos, eletto il 27 maggio 2025 La sua è una storia che nasce da lontano: suo padre fu tra i fondatori del Fondo, e lui da studente ha mosso i primi passi proprio negli uffici di Byblos. Negli anni ha maturato u - facebook.com Vai su Facebook

Assistenza educativa agli studenti con disabilità, la presidente della Provincia ha incontrato un gruppo di genitori - X Vai su X

Conservatorio di Como, nuovo presidente e il ritorno di Turanda - Il Conservatorio di Como ha annunciato questa mattina, in conferenza stampa, due novità di grande rilievo: la nomina del nuovo presidente e il progetto artistico- Riporta ciaocomo.it

Franciosa nuovo presidente del Conservatorio Cimarosa - La nomina, ufficializzata dal Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, rafforza il ruolo ... Riporta ansa.it