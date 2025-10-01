Da Seveso a Cesano | Stiamo aspettando ancora i fondi del ’23
Sono 11 milioni di euro già registrati, ma potrebbero salire a 17 milioni con i caricamenti ancora in corso in questi giorni, i danni dell’alluvione stimati per Lentate sul Seveso. Di questi circa 5 milioni di euro riguardano, al momento, artigiani e imprese, mentre 6 milioni di euro riguardano privati, che hanno presentato circa 300 domande, metà delle quali ancora in fase di inserimento. Questi sono i dati forniti dalla sindaca Laura Ferrari in apertura del consiglio comunale di lunedì sera, dove ha aggiornato tutti sulla situazione ad una settimana dal primo devastante evento, del 22 settembre, a cui ha fatto seguito quello di sabato 27, che ha portato ulteriori danni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: seveso - cesano
Ciclismo. Cesano Maderno, Seveso, Biassono e Sovico. Dominio brianzolo ai Campionati giovanili su pista
Monza. In seguito al nubifragio che il 22 settembre ha colpito la Brianza, i Carabinieri delle Compagnie di Seregno e Desio — con le Stazioni di Lentate sul Seveso, Seveso e Meda, la Tenenza di Cesano Maderno e il Nucleo Radiomobile di Seregno — hann - facebook.com Vai su Facebook
Da Seveso a Cesano: "Stiamo aspettando ancora i fondi del ’23" - Sono 11 milioni di euro già registrati, ma potrebbero salire a 17 milioni con i caricamenti ancora in corso in questi giorni, i danni dell’alluvione stimati per Lentate sul Seveso. Scrive msn.com
Cesano Maderno, ricostruito da cima a fondo: riapre il ponte sul fiume Seveso - Cesano Maderno (Monza e Brianza) – Sarà riaperto al traffico sabato alle 10. ilgiorno.it scrive