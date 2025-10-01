Da ricchissimo a senza un euro | il noto giornalista italiano costretto a vendere tutto
Era ricchissimo e nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Il famoso giornalista italiano è quasi finito sul lastrico, ora è costretto a vendere tutto: i dettagli «Da quando sono stato male, hanno smesso tutti di chiamarmi». Cominciano così le confessioni di un volto noto della televisione italiana. Un giornalista e scrittore che ha segnato un’epoca. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
In questa notizia si parla di: ricchissimo - euro
KD E IL PSG SONO PRONTI La stella NBA guida l'ascesa del ricchissimo club francese, di proprietà qatariota, in Europa. Un progetto da 500 milioni di euro. Le ultime: https://www.pianetabasket.com/nba/kevin-durant-guida-l-ambizioso-investimento-da-500 - facebook.com Vai su Facebook
Miliardari in crescita record: +138% in dieci anni. Ecco i 10 più ricchi d’Italia - Intanto si moltiplicano Hnwi e Uhnwi: l’Italia è la meta preferita dai super- Segnala msn.com