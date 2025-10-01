Da Pieve a New York 30 anni di ristorazione

Ha da poco festeggiato i 30 anni di attività un affermato ritrovo gastronomico e musicale a New York, grazie al pievarolo Poldo Mucci. È lui l’artefice del successo del caffè-ristorante " Taci ", all’angolo della 110ma strada, dove alla buona cucina italiana si abbina l’arte e la cultura internazionale. I risultati di questo abbinamento hanno avuto risalto nelle cronache di mezzo mondo. Ad esempio, il cronista del noto periodico tedesco Die Zeit realizzò un lungo articolo quando trovò in questo ristorante lo scrittore Umberto Eco, descrivendolo mentre era impegnato a mangiare fettuccine, ascoltare arie di Verdi e discutere con un professore della Columbia University sui problemi semantici del suo ultimo libro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

