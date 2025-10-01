Da oggi ufficialmente Marco Orlandi è il nuovo rettore della Bicocca
Il giorno del passaggio di testimone è arrivato. Da oggi, ufficialmente, l'università Bicocca di Milano ha un nuovo rettore. Marco Orlandi prende il posto di Giovanna Iannantuoni, seconda rettrice nella storia dell'ateneo e prima presidente donna della Conferenza dei rettori degli atenei italiani. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Marco Orlandi (rettore Bicocca): “Contro le disuguaglianze andremo nelle scuole” - Il chimico: “Lavoreremo sempre più a contatto con il territorio ma una delle mie priorità è rendere più fruibili le infrastrutture. Riporta milano.repubblica.it
Bicocca, 10 Pro Rettori e 13 delegati nella squadra del nuovo rettore Orlandi - Bicocca in carica da oggi, 1° ottobre, questa mattina ha presentato la sua squadra. Come scrive msn.com