Da oggi ufficialmente Marco Orlandi è il nuovo rettore della Bicocca

Milanotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giorno del passaggio di testimone è arrivato. Da oggi, ufficialmente, l'università Bicocca di Milano ha un nuovo rettore. Marco Orlandi prende il posto di Giovanna Iannantuoni, seconda rettrice nella storia dell'ateneo e prima presidente donna della Conferenza dei rettori degli atenei italiani. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: oggi - ufficialmente

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: partita ufficialmente la quattordicesima frazione

Carlo Acutis oggi sarà proclamato ufficialmente santo: la cerimonia in San Pietro

Portogallo riconosce ufficialmente lo Stato di Palestina, Usa: "Atto puramente simbolico", oggi al via Assemblea Generale Onu a New York

oggi ufficialmente marco orlandiMarco Orlandi (rettore Bicocca): “Contro le disuguaglianze andremo nelle scuole” - Il chimico: “Lavoreremo sempre più a contatto con il territorio ma una delle mie priorità è rendere più fruibili le infrastrutture. Riporta milano.repubblica.it

oggi ufficialmente marco orlandiBicocca, 10 Pro Rettori e 13 delegati nella squadra del nuovo rettore Orlandi - Bicocca in carica da oggi, 1° ottobre, questa mattina ha presentato la sua squadra. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Oggi Ufficialmente Marco Orlandi