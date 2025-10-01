Da oggi ufficialmente Marco Orlandi è il nuovo rettore della Bicocca

Il giorno del passaggio di testimone è arrivato. Da oggi, ufficialmente, l'università Bicocca di Milano ha un nuovo rettore. Marco Orlandi prende il posto di Giovanna Iannantuoni, seconda rettrice nella storia dell'ateneo e prima presidente donna della Conferenza dei rettori degli atenei italiani. 🔗 Leggi su Milanotoday.it