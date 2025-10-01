Da MD offerte incredibili | fino al 5 ottobre tutto a 1 € riempi il carrello con meno di 20 euro

MD sa come conquistare i suoi clienti, proponendo articoli a 1 euro fino al 5 ottobre. Ora conviene fare la spesa, si potrà riempire frigo e dispensa. Il consiglio di risparmio più importante è seguire il profumo delle offerte. Non bisogna fissarsi con un supermercato ma individuare le migliori promozioni del momento e rincorrerle per riempire il carrello spendendo il giusto. Questa è la settimana di MD con tanti prodotti a 1 euro. I consumatori negli ultimi anni sono diventati degli strateghi, dei pianificatori del risparmio. Hanno imparato che, proprio come nel mondo degli investimenti, la diversificazione è ciò che fa guadagnare abbattendo i costi. 🔗 Leggi su Game-experience.it

