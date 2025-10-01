Da Louis Vuitton a Dior da Balenciaga a Chanel le It Bags della prossima stagione sfilano ora alla Paris Fashion Week

Iodonna.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I l mese delle sfilate non si ferma. Dopo New York, Londra e Milano, è ora il turno di Parigi di alzare il sipario sulle tendenze della Primavera-Estate 2026. Tra look indimenticabili e star internazionali, la mini bag Louis Vuitton guida l’esercito degli accessori più desiderati dei prossimi mesi. Seguito a stretto giro da Stella McCartney, Dior e Chanel. Saint Laurent PE 2026, maxi-fiocchi e volumi scultorei: la sfilata che apre la Paris Fashion Week X Tra debutti attesissimi e pesi massimi del settore, le sfilate di Parigi dicono la loro anche sul fronte delle It Bags. Spaziando con nonchalance tra silhouette iconiche, modelli originali e creazioni sopra le righe. 🔗 Leggi su Iodonna.it

da louis vuitton a dior da balenciaga a chanel le it bags della prossima stagione sfilano ora alla paris fashion week

© Iodonna.it - Da Louis Vuitton a Dior, da Balenciaga a Chanel, le It Bags della prossima stagione sfilano ora alla Paris Fashion Week

In questa notizia si parla di: louis - vuitton

Louis Vuitton salpa verso il futuro con “The Louis” a Shanghai

Loro Piana in amministrazione giudiziaria, sfruttamento in appalti Louis Vuitton

Louis Vuitton lancia la borsa Express con Emma Stone e Hoyeon Jung: sono loro la vibe dell’autunno 2025

La moda di Parigi fa ancora parlare di sé: l’attivismo irrompe da Louis Vuitton, Balenciaga organizza un red carpet con celebrità e Simpson, Miu Miu fa tornare le minigonne ... - La scena più eclatante di sicuro è stata l’irruzione di un’attivista del movimento di disobbedienza civile Extinction ... Secondo farodiroma.it

Parigi Fashion Week: gli show di Chanel, Vuitton, Dior e Balenciaga - Il tema centrale che collegava le proposte del défilé era il nastro di raso nero, molto amato dalla ... Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Louis Vuitton Dior Balenciaga