I l mese delle sfilate non si ferma. Dopo New York, Londra e Milano, è ora il turno di Parigi di alzare il sipario sulle tendenze della Primavera-Estate 2026. Tra look indimenticabili e star internazionali, la mini bag Louis Vuitton guida l’esercito degli accessori più desiderati dei prossimi mesi. Seguito a stretto giro da Stella McCartney, Dior e Chanel. Saint Laurent PE 2026, maxi-fiocchi e volumi scultorei: la sfilata che apre la Paris Fashion Week X Tra debutti attesissimi e pesi massimi del settore, le sfilate di Parigi dicono la loro anche sul fronte delle It Bags. Spaziando con nonchalance tra silhouette iconiche, modelli originali e creazioni sopra le righe. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da Louis Vuitton a Dior, da Balenciaga a Chanel, le It Bags della prossima stagione sfilano ora alla Paris Fashion Week