Da Joe Louis al generalissimo Franco un boscaiolo basco dalla parte sbagliata della storia
Paulino Uzcudun s'era fatto i muscoli tagliando tronchi nei Paesi Baschi, poi la boxe lo portò su altri palcoscenici. Fece sudare Carnera davanti al Duce, cadde a New York contro uno dei più grandi di sempre, diventò falangista della dittatura in Spagna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: louis - generalissimo
PAUL BREITNER Oggi compie gli anni Paul Breitner, leggendario giocatore tedesco che in Spagna militò tre stagioni tra le file del Real Madrid. Con i blancos il centrocampista bavarese conquistò 2 campionato ed una Coppa del Generalissimo, disput - facebook.com Vai su Facebook
Dall’«alzamiento» all’entrata del generalissimo Francisco Franco a Madrid - Febbraio 1936 Successo elettorale del Fronte popolare che riunisce i partiti di sinistra. Lo riporta ilgiornale.it