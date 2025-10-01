Da Joe Louis al generalissimo Franco un boscaiolo basco dalla parte sbagliata della storia

Paulino Uzcudun s'era fatto i muscoli tagliando tronchi nei Paesi Baschi, poi la boxe lo portò su altri palcoscenici. Fece sudare Carnera davanti al Duce, cadde a New York contro uno dei più grandi di sempre, diventò falangista della dittatura in Spagna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dall’«alzamiento» all’entrata del generalissimo Francisco Franco a Madrid - Febbraio 1936 Successo elettorale del Fronte popolare che riunisce i partiti di sinistra. Lo riporta ilgiornale.it

