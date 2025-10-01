Dà fuoco alla sua auto davanti al ministero della Giustizia | fermato un dipendente pubblico
Un’auto ha preso fuoco la mattina di mercoledì 1 ottobre 2025 in via Arenula, davanti al ministero della Giustizia. I carabinieri hanno fermato un uomo di 52 anni, proprietario della vettura, che al 112 ha confessato di aver appiccato l’incendio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
