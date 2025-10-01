Dà fuoco alla sua auto davanti al ministero della Giustizia | fermato un dipendente pubblico

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’auto ha preso fuoco la mattina di mercoledì 1 ottobre 2025 in via Arenula, davanti al ministero della Giustizia. I carabinieri hanno fermato un uomo di 52 anni, proprietario della vettura, che al 112 ha confessato di aver appiccato l’incendio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fuoco - auto

Il boato, la colonna di fuoco e il mistero del paracadute: la cronaca dello schianto dell’ultraleggero tra le auto a Brescia

Auto prende fuoco in autostrada, traffico bloccato nella notte e vigili del fuoco in azione

Incidente a Pianezza: auto prende fuoco mentre è in marcia, il conducente si mette in salvo

d224 fuoco sua autofuoco alla sua auto davanti al ministero della Giustizia: fermato un dipendente pubblico - Un’auto ha preso fuoco la mattina di mercoledì 1 ottobre 2025 in via Arenula, davanti al ministero della Giustizia ... Da fanpage.it

d224 fuoco sua autoDipendente pubblico scavalca le recinzioni del ministero della Giustizia e dà fuoco a un'auto davanti all'ingresso - Parcheggia davanti al ministero della Giustizia, in via Arenula, e dà fuoco all'auto. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: D224 Fuoco Sua Auto