Dà fuoco alla sua auto davanti al ministero della Giustizia | fermato un dipendente pubblico

Un'auto ha preso fuoco la mattina di mercoledì 1 ottobre 2025 in via Arenula, davanti al ministero della Giustizia. I carabinieri hanno fermato un uomo di 52 anni, proprietario della vettura, che al 112 ha confessato di aver appiccato l'incendio.